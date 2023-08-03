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Дуда подписал обновленный закон о расследовании российского влияния в Польше

Фото: президент Польши Анджей Дуда (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В среду, 2 августа, президент Польши Анджей Дуда подписал смягченное изменение закона о расследовании российского влияния в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Согласно первой версии закона, комиссия из девяти человек могла признать любого политика виновным в российском влиянии на безопасность Польши и запретить ему занимать государственные должности, связанные с распределением средств в течение 10 лет. Председателя такой комиссии должен был назначать премьер-министр, а процесс апелляции для признанных виновными лиц не был предусмотрен.

Европейский Союз и США подвергли критике закон, из-за чего Дуда отозвал его и предложил изменения. Теперь члены комиссии не могут быть депутатами парламента, а запрета занимать государственные должности там теперь нет.

Теперь комиссия будет делать публичное заявление относительно того, что определенное лицо "может действовать не в интересах общества". К тому же, это решение можно будет обжаловать в Апелляционном суде.

Оппозиция против закона

Польская оппозиция назвала закон "конституционным переворотом" и "охотой на ведьм". Среди прочих выступает с критикой закона главный конкурент Дуды на предстоящих президентских выборах - Дональд Туск. По его словам, таким образом власти "стремятся дискредитировать его и выгнать из политики".

Отметим, что действующие власти критикуют бывшего премьера Польши Туска за подписание газовых контрактов с РФ на невыгодных условиях.

Отношения Польши и РФ

С началом полномасштабного вторжения России в Украину отношения между РФ и Польшей стремительно ухудшились. Кремль регулярно обвиняет Польшу в русофобии и рассказывает о якобы "планах страны захватить западную часть Украины".

Кроме этого, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что Польша "должна поблагодарить СССР за восстановление независимости" , поскольку диктатор Иосиф Сталин "отдал ей в подарок" западные земли, а также намекнул, что Польша якобы хочет напасть на Беларусь.

В МИД Польши сразу отреагировали на такие заявления, вызвав российского посла Сергея Андреева "на ковер".

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