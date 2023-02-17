Дуда во время визита Байдена будет убеждать его увеличить количество войск в Польше

Дуда заявил, что будет убеждает Байдена увеличить количество американских войск и техники в Польше.

"У нас уже есть базы сегодня, и у нас уже есть оборудование, но я думаю, что его должно быть больше. Я также буду убеждать президента Джо Байдена сделать это", - сказал президент.

Также Дуда отметил, что обсудит этот вопрос с лидерами Франции и Германии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Польский президент надеется, что визит Байдена в Польшу будет полон конкретики, поскольку запланированная поездка имеет "мощное политическое значение".

"Я не хочу и не могу говорить о них слишком много, но я ожидаю много конкретики. Возможно, это будет такая конкретика, о которой мы не сможем говорить публично. Такой визит всегда переходит в конкретику", - объяснил Дуда.

В то же время Дуда заявил, что встреча Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в Польше не анонсирована.

"Это вопрос, связанный с безопасностью президента Джо Байдена, это вопрос, связанный с безопасностью президента Владимира Зеленского, это вопрос, связанный с нашей безопасностью как хозяев всех встреч, которые будут проходить в это время и вокруг этой символической даты - первой годовщины российского вторжения в Украину", - сказал он.

Напомним, по словам польских дипломатов, президент США Джо Байден посетит Польшу 20-22 февраля, где проведет ряд встреч и примет участие в мероприятиях.

Ранее польские СМИ сообщали, что Зеленский может посетить Польшу для встречи с Байденом.

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