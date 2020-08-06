Дуда офіційно вступив на другий термін на посаді президента Польщі

У Польщі сьогодні, 6 серпня, відбулася інавгурація президента Анджея Дуди. Він вступив на посаду президента Польщі вдруге.

Відеотрансляція інавгурації Дуди проводиться на його сторінці в Facebook.

Церемонія інавгурації почалася з приведення Дуди до присяги перед Національним зборами (польський парламент - ред.). Після цього Дуда проведе богослужіння і прийме верховне командування збройними силами Польщі.

Нагадаємо, вибори президента Польщі повинні були відбутися ще 10 травня цього року, однак були перенесені з-за пандемії коронавіруса. Перший тур відбувся 28 червня, за підсумками якого у другий тур вийшли чинний президент Анджей Дуда і мер Варшави Рафал Тшасковский. У другому турі, який пройшов 12 липня, перемогу здобув Дуда, набравши 51,03% голосів. Його опонента підтримали 49,6% виборців.

Як повідомляло РБК-Україна, опозиція Дуди просила Верховний суд Польщі визнати недійсними результати президентських виборів.

У підсумку Верховний суд відмовився розглядати скаргу опозиції щодо виборів президента, визнавши скаргу такою, що не стосується виборчого процесу.