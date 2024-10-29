Дуда назвал условие, при котором Польша может передать Украине свои истребители МиГ-29

Польша может передать Украине МиГ-29

Напомним, в августе президент Владимир Зеленский, во время пресс-конференции, заявил, что Украиненужны польские МиГ-29. Но решения о поставках пока нет. В частности, он отметил необходимость решения со стороны Польши относительно сбивания вражеских дронов и ракет над украинской территорией, которые летят в направлении польского воздушного пространства.

Позже министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Варшава сможет передать МиГ-29 только после получения новых истребителей, которые были заказаны у союзников.

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