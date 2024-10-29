RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Дуда назвал условие, при котором Польша может передать Украине свои истребители МиГ-29

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Польша готова передать Украине свои истребители МиГ-29. Однако лишь при условии, что союзники по НАТО будут гарантировать безопасность воздушного пространства страны, пока Варшава не получит новые самолеты.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире Radio Zet.

Дуда отметил, что Польша уже задекларировала готовность передать Украине истребители МиГ-29, но при условии обеспечения безопасности воздушного пространства союзниками.

"...Когда западные самолеты, по крайней мере, временно, будут защищать польское небо, и нам это будет гарантировано, а в скором времени мы получим самолеты, на которых будут летать наши пилоты, и это укрепит нашу ситуацию", - добавил президент Польши.

Польша может передать Украине МиГ-29

Напомним, в августе президент Владимир Зеленский, во время пресс-конференции, заявил, что Украиненужны польские МиГ-29. Но решения о поставках пока нет. В частности, он отметил необходимость решения со стороны Польши относительно сбивания вражеских дронов и ракет над украинской территорией, которые летят в направлении польского воздушного пространства.

Позже министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Варшава сможет передать МиГ-29 только после получения новых истребителей, которые были заказаны у союзников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОПольшаАнджей ДудаПомощь УкраинеВоенная помощьМиг-29Война в Украине