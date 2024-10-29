Дуда назвав умову, за якої Польща може передати Україні свої винищувачі МіГ-29

Польща може передати Україні МіГ-29

Нагадаємо, у серпні президент Володимир Зеленський, під час пресконференції, заявив, що Україні потрібні польські МіГ-29. Але рішення про постачання поки що немає. Зокрема він зауважив на необхідності рішення з боку Польщі щодо збиття ворожих дронів та ракет над українською територією, які летять у напрямку польського повітряного простору.

Пізніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава зможе передати МіГ-29 лише після отримання нових винищувачів, які були замовлені у союзників.

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