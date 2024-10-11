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Дуда назвал приоритет Польши во время председательства в ЕС, касается Украины

Фото: Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Польша с 1 января 2025 года будет председательствовать в ЕС. Ее приоритетом будет евроинтеграция Украины и политика "открытых дверей" для новых стран.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая перед журналистами.

"Неоднократно поднимались вопросы, как действовать, чтобы Украина не только пережила ужасную агрессию России, с которой она сейчас сталкивается, но и как действовать, чтобы Украина была быстрее принята в ЕС", - рассказал Дуда.

По его словам, он уже представил приоритеты польского председательства в ЕС в первой половине следующего года другим лидерам стран. В частности, речь идет об укреплении трансатлантических связей между ЕС и США.

"Мы также говорили о вопросах евроинтеграции новых государств, то есть об «открытых дверях» в Европу, которые, по нашему мнению, необходимо сохранить. И мы отметили, что страны, которые, как мы предполагаем, будут первыми приняты в ЕС, это Украина, а также Молдова, страны Западных Балкан", – отметил Дуда.

Вступление Украины в ЕС

Летом 2022 Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС, а уже в 2023 году Союз поддержал открытие переговоров.

Этим летом Европейская комиссия призвала страны-члены политического блока начать диалог по интеграции Украины и Молдовы.

Напомним, недавно вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала в интервью РБК-Украина, что переговоры по всем направлениям по вступлению в Европейский Союз вложены в график на 2024-2025 годы. В следующем году будут обсуждаться "фундаментальные правила".

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