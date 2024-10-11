Дуда назвал приоритет Польши во время председательства в ЕС, касается Украины

"Неоднократно поднимались вопросы, как действовать, чтобы Украина не только пережила ужасную агрессию России, с которой она сейчас сталкивается, но и как действовать, чтобы Украина была быстрее принята в ЕС", - рассказал Дуда.

По его словам, он уже представил приоритеты польского председательства в ЕС в первой половине следующего года другим лидерам стран. В частности, речь идет об укреплении трансатлантических связей между ЕС и США.

"Мы также говорили о вопросах евроинтеграции новых государств, то есть об «открытых дверях» в Европу, которые, по нашему мнению, необходимо сохранить. И мы отметили, что страны, которые, как мы предполагаем, будут первыми приняты в ЕС, это Украина, а также Молдова, страны Западных Балкан", – отметил Дуда.