Дуда назвав Росію найбільшою загрозою для регіону

Найбільшою проблемою Дуда вважає повернення імперських амбіцій Росії

Президент Польши Анджей Дуда заявил на саммите Бухарестской девятки, что Россия является крупнейшей угрозой для безопасности региона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как отмечается, на саммите обсуждали конфликты, в которых участвует Россия.

"Мы говорили о войне в Украине, говорили о том, как сейчас выглядит ситуация в Черном море, говорили о инцидент в Керченском проливе. Мы говорили о ситуации балтийских стран и Балтийского моря. Мы говорили обо всем, что происходит в этой части Европы. Мы согласны, что сейчас самой большой проблемой является возвращение имперских амбиций России, что продолжается и является фактом, и относительно которой мы должны соответственно реагировать", - сказал Дуда.

Сообщается, что саммит был созван по случаю 70-й годовщины НАТО и 20-й и 15-й годовщины присоединения стран Центральной Европы к Североатлантическому пакту и Европейского Союза. Во встрече принял участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберґ.

В состав государств Бухарестской девятки (B9) входят Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.

Напомним, ранее Дуда подчеркнул важность для его страны сотрудничества с Украиной как "большим соседом Польши, который имеет амбицию стать членом НАТО".

Ранее Порошенко заявил, что партнеры Украины оказывают заинтересованность в создании многонациональных военных подразделений подобных совместной украинско-польско-литовской бригады имени Великого Гетмана Константина Острожского (ЛИТПОЛУКРБРИГ).