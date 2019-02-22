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Дуда наголосив на важливості військового співробітництва Польщі з Україною

Новини » Політика    22.02.2019 - 20:38
Дуда наголосив на важливості військового співробітництва Польщі з Україною
Фото: Грібаускайте, Дуда, Порошенко (president.gov.ua)

Президент Польщі відзначив воєнний досвід українських військових

Президент Польщі Анджей Дуда наголосив на важливості для його країни співробітництва з Україною як "великим сусідом Польщі, який має амбіцію стати членом НАТО". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Адміністрації президента України

Зазначається, що відповідну заяву Дуда зробив під час візиту у Любліні до штабу українсько-польсько-литовської бригади імені Великого Гетьмана Костянтина Острозького (ЛИТПОЛУКРБРИГ) разом з президентами України та Польщі. 

Дуда звернув увагу на важливість реального бойового досвіду українських військових для тренування та вишкілу всієї бригади.

"Від 2014 року Україна перебуває у важкій ситуації, вона є окупованою Росією. Українські солдати справді боряться. Вони мають воєнний досвід не з теорії. Це солдати, які брали участь в регулярній війні, і вони мають дуже практичний досвід, яким діляться з нашими солдатами, що нас дуже задовольняє. Вони є герої своєї Вітчизни", - сказав президент Польщі.

Дуда також зазначив, що 2019 рік стане дуже активним для військових бригади – заплановані багатонаціональні військові спільні навчання з американськими та канадськими військовими із залученням військових з Грузії та Молдови.

Раніше Порошенко заявив, що партнери України виявляють зацікавленість у створенні багатонаціональних військових підрозділів подібних до спільної українсько-польсько-литовської бригади імені Великого Гетьмана Костянтина Острозького (ЛИТПОЛУКРБРИГ).

Крім того, Порошенко у Любліні заявив, що Україна розраховує на посилення тиску на Росію світовим співтовариством з метою виконання взятих на себе зобов'язань та припинення воєнних дій на Донбасі. 

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