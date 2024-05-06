Дуда и Науседа заявили Зеленскому, что будут участвовать в саммите мира

Президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа примут участие в первом Глобальном саммите мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter .

Разговор Зеленского с Дудой

Зеленский рассказал, что сегодня, 6 мая провел телефонный разговор с польским коллегой.

"Я разговаривал с президентом Польши и поблагодарил его за непоколебимую поддержку формулы мира и подтверждение своего участия в мирном саммите в Швейцарии", - написал глава украинского государства.

Также он добавил, что обсудил с Дудой обеспечение максимально широкого участия в саммите мира стран Глобального Юга.

Зеленский подчеркнул, что саммит предоставляет самую лучшую возможность для достижения мира, основанного на справедливых условиях.

Разговор Зеленского с Науседой

Также президент Украины проинформировал, что провел телефонный разговор с Науседой, чтобы лично пригласить его на саммит мира.

"Я благодарю президента Науседе за подтверждение своего участия и готовность активно способствовать участию других стран", - написал Зеленский.

По его словам, в ходе разговора также поднимались вопросы дальнейшего оборонного сотрудничества и работы над соглашением о гарантиях безопасности, а также сроков его подписания.

При этом лидеры обсудили ожидания от саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.