Дуда: любые соглашения о будущем Украины нельзя заключать без ее участия

Украина должна участвовать в заключении любых соглашений, которые повлияют на ее будущее. Польша будет бороться за это.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью RadioMaryja заявил президент Польши Анджей Дуда.
"Нет возможности, чтобы любые соглашения относительно будущего Украины были заключены без Украины", - подчеркнул польский лидер.
Он добавил, что у Польши был собственный тяжелый исторический опыт, который, в частности, связан с соглашениями об окончании Второй мировой войны. Тогда она попала под влияние СССР и была вынуждена принять коммунизм.
"Если мы не будем бороться за то, чтобы Украина была за столом переговоров сегодня, то, возможно, такие действия будут иметь место и в будущем. Мы должны бороться за то, чтобы подобная практика больше никогда не повторялась", - отметил Дуда.
Напомним, ранее президент Анджей Дуда выступил за приглашение Украины в НАТО. Он отметил, что это начало бы процесс ее вступления в Альянс.
Также в августе он выразил надежду, что война России против Украины должна закончиться уже скоро. Он также уверен, что украинский народ сможет отстоять свою независимость.
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