Дуда: любые соглашения о будущем Украины нельзя заключать без ее участия

"Нет возможности, чтобы любые соглашения относительно будущего Украины были заключены без Украины", - подчеркнул польский лидер.

Он добавил, что у Польши был собственный тяжелый исторический опыт, который, в частности, связан с соглашениями об окончании Второй мировой войны. Тогда она попала под влияние СССР и была вынуждена принять коммунизм.

"Если мы не будем бороться за то, чтобы Украина была за столом переговоров сегодня, то, возможно, такие действия будут иметь место и в будущем. Мы должны бороться за то, чтобы подобная практика больше никогда не повторялась", - отметил Дуда.