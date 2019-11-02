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Дубневич оскаржить рішення ВАКС

Новини » Суспільство     02.11.2019 - 20:22
Дубневич оскаржить рішення ВАКС
Фото: Ярослав Дубневич (glavcom.ua)

Дубневич готує апеляційну скаргу на постанову ВАКС про заставу у розмірі 100 млн гривень

Народний депутат Ярослав Дубневич готує апеляційну скаргу на постанову Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) про заставу у розмірі 100 млн гривень. Про це він написав у себе на сторінці Facebook.

"При відсутності будь-яких доказів, вважаю, ухвалу суду необґрунтованою, тому готуємо апеляційну скаргу", - написав він.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суду 2 листопада обрав запобіжний захід нардепу Ярославу Дубневичу у вигляді застави в розмірі 100 млн гривень.

Раніше Верховна рада зняла депутатську недоторканність з нардепа 7, 8 і 9 скликання Ярослава Дубневича. В залі Ради Дубневичу оголосили про підозру. Зняття недоторканності підтримали 332 нардепа. Депутати також проголосували за затримання (парламентарій підтримав 241) і арешт Дубневича (229 нардепів "за").

За даними слідства, Дубневич на посаді голови парламентського комітету організував схему і пролобіював виділення коштів УЗ на закупівлю стрілочної продукції, а потім зі спільниками організував закупівлю за завищеними цінами у підконтрольного підприємства.

Зазначимо, 17 жовтня Рябошапка підписав подання НАБУ і САП на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Ярослава Дубневича у справі заволодіння понад 93 млн грн "Укрзалізниці".

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