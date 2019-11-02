Дубневич обжалует решение ВАКС

Фото: Ярослав Дубневич (glavcom.ua)

Дубневич готовит апелляционную жалобу на постановление ВАКС о залоге в размере 100 млн гривен

Народный депутат Ярослав Дубневич готовит апелляционную жалобу на постановление Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) о залоге в размере 100 млн гривен. Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

"При отсутствии каких-либо доказательств, считаю, постановление суда необоснованным, поэтому готовим апелляционную жалобу", - написал он.

Напомним, Высший антикоррупционный суд 2 ноября избрал меру пресечения нардепу Ярославу Дубневичу в виде залога в размере 100 млн гривен.

Ранее Верховная рада сняла депутатскую неприкосновенность с нардепа 7, 8 и 9 созыва Ярослава Дубневича. В зале Рады Дубневичу объявили о подозрении. Снятие неприкосновенности поддержали 332 нардепа. Депутаты также проголосовали за задержание (поддержал 241 парламентарий) и арест Дубневича (229 нардепов "за").

По данным следствия, Дубневич на посту главы парламентского комитета организовал схему и пролоббировал выделение средств УЗ на закупку стрелочной продукции, а затем с сообщниками организовал закупку по завышенным ценам у подконтрольного предприятия.

Отметим, 17 октября Рябошапка подписал представление НАБУ и САП на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича в деле завладения свыше 93 млн грн "Укрзализныци".