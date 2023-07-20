ua ru
Чт, 20 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинскому дубляжу быть: из законопроекта об английском языке убрали требование к фильмам

Новина українською →
Четверг 20 июля 2023 13:38
Украинскому дубляжу быть: из законопроекта об английском языке убрали требование к фильмам Фото: заместитель председателя фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Комитет Верховной Рады убрал из законопроекта о внедрении английского в Украине требование демонстрировать иностранные фильмы без украинского дубляжа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партии "Слуга Народа".

Заместитель председателя фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук отменила, что комитет единогласно рекомендовал парламенту поддержать в первом чтении законопроект №9432, определяющий английский язык международного общения в Украине.

"Мы с коллегами неоднократно консультировались с общественными организациями и экспертами о рисках законопроекта в вопросе защиты украинского языка. Именно поэтому мы изъяли требование об обязательной демонстрации без украинского дубляжа фильмов, языком оригинала которых является английский", - написала Кравчук.

По ее словам, именно в такой версии законопроект попадет на рассмотрение в сессионный зал. Остальные дискуссии будут до второго чтения.

Английский язык в Украине

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский предлагает официально закрепить статус английского как языка международного общения. Среди прочего обяжут понимать и разговаривать по-английски чиновников, полицию и прокуроров, а иностранное кино начнут показывать без украинского дубляжа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада фільми
NEWS
Плюс еще один тип ракет. Чем отличается новая атака по Украине: ответ Игната
Плюс еще один тип ракет. Чем отличается новая атака по Украине: ответ Игната
DAILY
Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию