Дубинскому продлили меру пресечения

"Печерский районный суд столицы по ходатайству прокурора продлил подозреваемому срок меры пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля 2024 года включительно", - рассказали изданию в ОГП.

Дела Дубинского

Напомним, что скандальный нардеп Александр Дубинский является фигурантом нескольких уголовных дел. Ему сообщили о подозрении в служебном подлоге. По версии следствия, он выехал за пределы Украины под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранное медучреждение. Тогда в рамках этого дела у нардепа проводились обыски.

Дубинский также фигурирует по делу об организации незаконных выездов через границу Украины. Ему объявили подозрение за схему с выездом уклонистов и тоже проводили обыски у нардепа.

Позже Дубинскому объявили подозрение еще и в государственной измене. По материалам следствия, он имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной Главным управлением Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ).

Впоследствии Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Дубинскому, его отправили под стражу. Позже скандальный нардеп заявил, что его якобы избили в Киевском СИЗО.

Подробно о Дубинском, громких скандалах с его участием и в чем подозревают нардепа - читайте в материале РБК-Украина "Позывной "Буратино". Кто такой Александр Дубинский и в чем его подозревают".

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