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Дубинского поместили под домашний арест

Фото: Александр Дубинский, нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Суд избрал меру пресечения народному депутату Александру Дубинскому в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Суд частично удовлетворил просьбу прокурора. Помимо домашнего ареста, Дубинский также будет обязан носить электронный браслет. 

При этом отлучаться ему можно будет только к медикам и в укрытие во время воздушных тревог.

Что предшествовало

Напомним, 1 ноября правоохранители пришли с обысками к Дубинскому, поскольку его подозревают в причастности к организации незаконных выездов мужчин из Украины. 

Позже Государственное бюро расследований обнародовало запись разговора Дубинского, на которой он объяснял родственнику, как нелегально выехать за границу.

Уже 3 ноября нардепу официально объявили о подозрении в организации схемы для уклонистов. 

По данным правоохранителей, ему удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены.

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СудМера пресечения