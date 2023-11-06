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Дубінського помістили під домашній арешт

Фото: Олександр Дубінський, нардеп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Суд обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Суд частково задовольнив прохання прокурора. Окрім домашнього арешту, Дубінський також буде зобов'язаний носити електронний браслет.

При цьому відлучатися йому можна буде лише до медиків і в укриття під час повітряних тривог.

Що передувало

Нагадаємо, 1 листопада правоохоронці прийшли з обшуками до Дубінського, оскільки його підозрюють у причетності до організації незаконних виїздів чоловіків з України.

Пізніше Державне бюро розслідувань оприлюднило запис розмови Дубінського, на якій він пояснював родичу, як нелегально виїхати за кордон.

Вже 3 листопада нардепу офіційно оголосили про підозру щодо організації схеми для ухилянтів.

За даними правоохоронців, йому вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.

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