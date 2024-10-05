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Дубайская авиакомпания Emirates Airlines запретила пейджеры и рации после атак в Ливане

Фото: салон самолета с пассажирами (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Дубайская авиакомпания Emirates Airlines запретила пассажирам проносить на борт пейджеры и рации. Это случилось после того, как у боевиков "Хезболлы" в сентябре в рамках атаки взорвались устройства связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Всем пассажирам, путешествующим в/из/через Дубай, запрещено перевозить пейджеры и рации в зарегистрированном багаже или ручной клади. Любые обнаруженные запрещенные предметы будут конфискованы полицией Дубая в рамках усиленных мер безопасности", - говорится на сайте авиакомпании.

Крупнейшая авиакомпания Ближнего Востока также добавила, что полеты в Ирак и Иран будут приостановлены до вторника, а полеты в Иорданию возобновятся в воскресенье.

Кроме того, до 15 октября будут приостановлены рейсы в Ливан из-за эскалации атак Израиля на поддерживаемую Ираном "Хезболлу", включая удары вблизи аэропорта Бейрута.

Несколько других авиакомпаний также приостановили полеты в Бейрут и другие аэропорты на фоне обострении ситуации.

Напомним, что 17 сентября 2024 года в ходе смертоносных атак были взорваны тысячи заминированных пейджеров и сотни радиоприемников боевиков ливанской группировки "Хезболла". Вину за эти атаки широко возглавили на Израиль, однако страна не взяла на себя ответственность.

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ДубайПравила безопасностиИзраильЛиванХезболла