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Дубайська авіакомпанія Emirates Airlines заборонила пейджери та рації після атак у Лівані

Фото: салон літака із пасажирами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Дубайська авіакомпанія Emirates Airlines заборонила пасажирам проносити на борт пейджери та рації. Це сталося після того, як у бойовиків "Хезболли" у вересні в рамках атаки вибухнули пристрої зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Усім пасажирам, що подорожують в/із/через Дубай, заборонено перевозити пейджери та рації в зареєстрованому багажі або ручній поклажі. Будь-які виявлені заборонені предмети будуть конфісковані поліцією Дубая в рамках посилених заходів безпеки", - йдеться на сайті авіакомпанії.

Найбільша авіакомпанія Близького Сходу також додала, що польоти до Іраку та Ірану буде припинено до вівторка, а польоти до Йорданії відновляться в неділю.

Крім того, до 15 жовтня будуть призупинені рейси до Лівану через ескалацію атак Ізраїлю на "Хезболлу", яка підтримується Іраном, включаючи удари поблизу аеропорту Бейрута.

Декілька інших авіакомпаній також призупинили польоти до Бейрута та інших аеропортів на тлі загострення ситуації.

Нагадаємо, що 17 вересня 2024 року під час смертоносних атак було підірвано тисячі замінованих пейджерів та сотні радіоприймачів бойовиків ліванського угруповання "Хезболла". Провину за ці атаки широко очолили на Ізраїль, проте країна не взяла на себе відповідальність.

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ДубайПравила безпекиІзраїльЛіванХезболла