ДТП в Запорізькій області: суд залишив водія вантажівки під арештом

Суд залишив без задоволення апеляційну скаргу адвоката

Суд залишив під вартою водія вантажівки "Камаз", який підозрюється у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) в Запорізькій області. Про це повідомляє "Судова влада України".

Зазначимо, що громадянин Щ. підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб).

Суд залишив без задоволення апеляційну скаргу адвоката, а постанову слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 11 серпня 2018 - без змін.

Нагадаємо, 10 серпня, в Запорізькій області поблизу села Кам'янське маршрутка зіткнулася з вантажівкою, в результаті чого загинули шість осіб, ще 12 отримали травми. ДТП в Запорізькій області сталося близько 14:30 на автодорозі Харків-Сімферополь, де маршрутне таксі зіткнулося з "Камазом". На момент аварії в маршрутці перебувало 20 осіб.

Орджонікідзевський районний суд міста Запоріжжя обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці без права внесення застави водія вантажівки, який протаранив напередодні маршрутний автобус на трасі Харків - Сімферополь.