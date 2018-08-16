ДТП в Запорожской области: суд оставил водителя грузовика под арестом

Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката

Суд оставил под стражей водителя грузовика "Камаз", который подозревается в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Запорожской области. Об этом сообщает "Судова влада Украины".

Отметим, что гражданин Щ. подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц).

Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката, а постановление следственного судьи Орджоникидзевского районного суда горда Запорожья от 11 августа 2018 - без изменений.

Напомним, 10 августа, в Запорожской области возле села Каменское маршрутка столкнулась с грузовиком, в результате чего погибли шесть человек, еще 12 получили травмы. ДТП в Запорожской области произошло около 14:30 на автодороге Харьков-Симферополь, где маршрутное такси столкнулось с "Камазом". На момент аварии в маршрутке находилось 20 человек.

Орджоникидзевский районный суд города Запорожья избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога водителю грузовика, протаранившему накануне маршрутный автобус на трассе Харьков - Симферополь.