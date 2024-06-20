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ДТП с украинцами в Польше: в МИД уточнили количество пострадавших

Польша, Четверг 20 июня 2024 14:11
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ДТП с украинцами в Польше: в МИД уточнили количество пострадавших Фото: в МИД уточнили количество пострадавших украинцев из-за ДТП в Польше 20 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В аварии с автобусом, произошедшей около города Красностав (Польша) 20 июня, пострадали 8 украинцев. Среди них – один несовершеннолетний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

"По информации Комендатуры полиции г. Красностав, по состоянию на 11:00 утра известно о 8 пострадавших лиц (среди них 1 несовершеннолетняя), которые проходят медицинское обследование", - говорится в сообщении.

Как отмечается, предварительно отсутствует угроза их жизни и здоровью. Планируется, что 5 человек будут выписаны до конца дня.

Обстоятельства аварии

20 июня около 7:00 автобус "Киев - Варшава" с 47 гражданами Украины съехал в кювет в с. Закренце в Польше. По предварительной информации полиции, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус столкнулся с барьером.

Генеральное консульство Украины в Люблине выясняет обстоятельства аварии и оказывает консульскую помощь пострадавшим гражданам Украины.

Добавим, что ранее польские СМИ сообщали, что в результате ДТП с автобусом в Польше, в котором ехали украинцы, пострадали 14 человек, в том числе два ребенка. Всего в автобусе находились 58 человек.

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