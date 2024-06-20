ua en ru
Чт, 20 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ДТП з українцями в Польщі: у МЗС уточнили кількість постраждалих

Польща, Четвер 20 червня 2024 14:11
UA EN RU
ДТП з українцями в Польщі: у МЗС уточнили кількість постраждалих Фото: у МЗС уточнили кількість постраждалих українців через ДТП у Польщі 20 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В аварії з автобусом, що сталася біля міста Красностав (Польща) 20 червня, постраждали 8 українців. Серед них - один неповнолітній.

"За інформацією Комендатури поліції м. Красностав, станом на 11:00 ранку відомо про 8 постраждалих осіб (серед них 1 неповнолітня), які проходять медичне обстеження", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, попередньо відсутня загроза їх життю та здоров’ю. Планується, що 5 осіб будуть виписані до кінця дня.

Обставини аварії

20 червня близько 7:00 автобус "Київ - Варшава" з 47 громадянами України з’їхав у кювет у с. Закренце в Польщі. За попередньою інформацією поліції, водій не впорався із керуванням, через що автобус зіткнувся із бар’єром.

Генеральне консульство України в Любліні з’ясовує обставини аварії та надає консульську допомогу постраждалим громадянам України.

Додамо, що до цього польські ЗМІ повідомляли, що в результаті ДТП з автобусом в Польщі, в якому їхали українці, постраждали 14 людей, в тому числі дві дитини. Загалом в автобусі знаходились 58 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Польща
NEWS
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України