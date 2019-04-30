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У ДТП з українцями в Росії постраждали 26 осіб

Новини » Надзвичайні події    30.04.2019 - 08:21
У ДТП з українцями в Росії постраждали 26 осіб
Фото: ДТП з українцями під Орлом (57.мвс.рф)

Після ДТП в лікарні залишаються 12 громадян України

В результаті аварії з пасажирським автобусом в Орловській області (Російська Федерація) постраждали 26 громадян України. Про це з посиланням на медиків повідомляють російські ЗМІ.

Як повідомили в Кромській центральній районній лікарні, всього за допомогою звернулися 26 українців, на даний момент більшість з них відпустили після медичного огляду.

"Загалом звернулися 26 осіб, але зараз їх залишилося менше, осіб 12 в лікарні", - повідомили в лікарні.

Також повідомляється, що постраждалих чоловіка у важкому стані та ще двох жінок можуть направити на подальше лікування в Орловську обласну клінічну лікарню. У лікарні додали, що водій перебуває у важкому стані, він також переніс ампутацію ноги. У решти постраждалих травми середньої тяжкості.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що в Орловській області в ніч на 30 квітня зіткнулися рейсовий автобус з українцями і вантажний автомобіль "КамАЗ". За первинною інформацією, в результаті ДТП постраждала 21 людина.

Нагадаємо, в середині квітня у результаті ДТП у Польщі загинули українці. Інцидент стався на північному сході країни. Автомобіль, у якому перебували двоє українців і двоє громадян Грузії, врізався в дерево.

 

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