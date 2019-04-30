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В ДТП с украинцами в России пострадали 26 человек

Новости » Происшествия    30.04.2019 - 08:21
В ДТП с украинцами в России пострадали 26 человек
Фото: ДТП с украинцами под Орлом (57.мвд.рф)

После ДТП в больнице остаются 12 граждан Украины

В результате аварии с пассажирским автобусом в Орловской области (Российская Федерация) пострадали 26 граждан Украины. Об этом со ссылкой на медиков сообщают российские СМИ.  

Как сообщили в Кромской центральной районной больнице, всего за помощью обратились 26 украинцев, на данный момент большинство из них отпустили после медицинского осмотра.

"Всего обратились 26 человек, но сейчас их меньше осталось, человек 12 в больнице", - сообщили в больнице.

Также сообщается, что пострадавших мужчину в тяжелом состоянии и еще двух женщин могут направить на дальнейшее лечение в Орловскую областную клиническую больницу. В больнице добавили, что водитель находится в тяжелом состоянии, он также перенес ампутацию ноги. У остальных пострадавших травмы средней тяжести.

Отметим, ранее сообщалось, что в Орловской области в ночь на 30 апреля столкнулись рейсовый автобус с украинцами и грузовой автомобиль "КамАЗ". По первоначальной информации, в результате ДТП пострадал 21 человек.

Напомним, в середине апреля в результате ДТП в Польше погибли украинцы. Инцидент произошел на северо-востоке страны. Автомобиль, в котором находились двое украинцев и два гражданина Грузии, врезался в дерево.

 

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