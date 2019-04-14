В результаті ДТП у Польщі загинули українці

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Внаслідок аварії загинули 2 українця

В результаті автомобільної аварії у Польщі, яка сталася в ніч з 13 на 14 квітня, загинули громадяни України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як повідомляється, інцидент стався поблизу Кентшина у Вармінсько-Мазурському воєводстві, що на північному сході Польщі. Автомобіль, в якому перебували двоє українців та 2 громадянина Грузії, врізався в придорожнє дерево на автошляху Ружанка-Воплавок.

В результаті аварії загинули двоє пасажирів – громадяни України 23 і 30 років. Ще двоє громадян Грузії - водій та третій пасажир - отримали травми.

"Загинули пасажири, що сиділи на правій стороні автомобіля. Сила удару в дерево була настільки велика, що двигун випав, він лежав на відстані 12 метрів", - зазначили представники польської поліції.

Наразі поліція вивчає обставини аварії. У водія взяли кров, щоб перевірити, чи не перебував він в стані алкогольного сп'яніння на момент інциденту.

Нагадаємо, 23 березня в результаті наїзду автомобіля в населеному пункті Бжезінк у Польщі загинула група громадян України. Легковий автомобіль BMW в'їхав у групу з 5 осіб, в результаті чого на місці загинули 18-річна дівчина та двоє хлопців віком 24 та 25 років. Пішоходи йшли невідповідною смугою руху, порушуючи правила дорожнього руху.

Раніше, у польському місті Краков на ремонтних роботах мурів королівського замку Вовель внаслідок зсуву ґрунту та обвалу стіни загинув 45-річний український працівник.