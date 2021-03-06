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ДТП з українцями у Польщі: за кілька секунд до аварії швидкість автобуса впала до 45 км на годину

Новость на русском → Субота 06 березня 2021 23:36
ДТП з українцями у Польщі: за кілька секунд до аварії швидкість автобуса впала до 45 км на годину Фото: ДТП у Польщі (twitter)
Автор: Инна Собора

У Польщі перед аварією, в якій загинули українці, водій автобуса різко почав знижувати швидкість. За кілька секунд до ДТП швидкість впала до 45 км на годину.

Про це пише rmf24.pl.

Прокурор повідомив, що розслідування буде проводитися за фактом дорожньо-транспортної пригоди.

"Тахограф, наданий для розслідування, показує, що водій автобуса їхав зі швидкістю 96-97 км на годину безпосередньо перед аварією, але безпосередньо перед аварією протягом останніх чотирьох секунд швидкість автомобіля впала з 95 до 45 км на годину", - йдеться в повідомленні.

Обидва водії були тверезими. У них також брали кров, у тому числі на наявність наркотиків та інших інтоксикантів. Початкові тести не показали їх наявності.

Раніше повідомлялося, що причиною дорожньо-транспортної пригоди з українським автобусом в Польщі могло стати те, що водій не впорався з керуванням.

Нагадаємо, в ніч на 6 березня в Польщі з'їхав у кювет і перекинувся автобус з українцями. В результаті ДТП загинуло 5 громадян, ще одного вдалося реанімувати в лікарні. Всього в автобусі перебували 57 людей.

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