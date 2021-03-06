Одного реанімували: МЗС пояснив неточність з кількістю жертв ДТП в Польщі

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко пояснив неточність з кількістю жертв ДТП в Польщі. За його словами, одну людину медикам вдалось реанімувати.

Про це Олег Ніколенко розповів в коментарі РБК-Україна.

"Шосту особу, яка вважалася загиблою, вдалося реанімувати в лікарні. Її стан важкий", - сказав Ніколенко.

Нагадаємо, у Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями. В результаті аварії декілька людей загинуло, а десятки постраждали. Всього в автобусі перебували 57 українців. У Польщі розповіли подробиці аварії за участі українців.

В українському МЗС назвали попередню причину аварії з українцями у Польщі. Автобус з українськими номерами слідував за маршрутом Познань-Херсон.

Крім того, у Польщі повідомили про опізнання декількох загиблих в результаті ДТП - це одна жінка і двоє чоловіків. Ще двоє загиблих в аварії є жінками, але їх поки не опізнали.