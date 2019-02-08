ДТП з українським автобусом у Польщі: справу передали у суд

Фото: місце ДТП (twitter.com/RMF24pl)

Водію автобуса висунули обвинувачення

Прокуратура в Перемишлі (Польща) висунула обвинувачення водію українського автобуса у навмисному спричиненні дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) 17 серпня 2018 року, унаслідок якої загинули троє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як зазначається, Окружна прокуратура в Перемишлі 7 лютого 2019 року направила до місцевого суду обвинувальний акт у цій справі.

За словами заступника окружного прокурора в Перемишлі Беати Стажецької, 42-річний Микола Л. не визнав своєї вини. Він перебуває під арештом. За висунуті обвинувачення чоловіку загрожує від 1 до 12 років позбавлення волі.

Згідно з обвинувальним актом, водій навмисне порушив правила безпеки та призвів до автокатастрофи під час дорожнього руху. Під час руху за маршрутом він не дотримався належної обережності, їхав із значним перевищенням швидкості, у зв’язку з чим спричинив ДТП.

Експерти з дорожнього руху з’ясували, що водій на ділянці дороги, що передувала ДТП, їхав зі швидкістю від 82 до 85 км/год за дозволеної максимальної швидкості до 50 км/год, а потім ще швидше – 100-102 км/год. Натомість у місці катастрофи, де було обмеження до 30 км/год, він їхав зі швидкістю 70-72 км/год.

Крім того, український водій проігнорував попереджувальні знаки на ділянці зі значним нахилом та небезпечними поворотами.

Прокурор Стажецька повідомила, що під час допиту українець не визнав своєї вини. Він наполягав, що коли побачив інформаційний знак про серпантини на дорозі, то їхав зі швидкістю 50-60 км/год, натомість знаку про обмеження швидкості до 30 км/год не зауважив, а бачив раніше знак із обмеженням до 50 км/год.

Чоловік визнав, що у критичний момент намагався гальмувати. Водій каже, що спробував використати гірські гальма, але вони не спрацювали, а ручне гальмо не встиг затягнути. На додаток, водій пояснив, що дорога була важкою, поверхня слизькою і був туман.

Нагадаємо, трагічне ДТП трапилося на автошляху між Перемишлем та Сяноком ввечері 17 серпня 2018 року. Автобус, у якому було 53 особи, на різкому повороті з’їхав з дороги і скотився з високого схилу, декілька разів перевернувшись. Унаслідок ДТП загинули три особи, котрі опинилися під перевернутим автобусом.

Після ДТП водія затримала поліція. Районний суд Перемишля арештував водія українського автобуса.