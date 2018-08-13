ДТП на трасі Київ-Одеса: у поліції повідомили подробиці

Внаслідок ДТП постраждали 8 осіб

Внаслідок ДТП на трасі Київ-Одеса, що сталася сьогодні вранці, 13 серпня, на ділянці автодороги у Одеській області, загинула одна людина, вісім травмовано. Про це йдеться у повідомленні на сайті облуправління Нацполіції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля "Мерседес Спринтер", що рухався у напрямку м. Одеса, не впорався з керуванням та зіштовхнувся з вантажівкою "МАН", який зупинився в крайній лівій полосі по ходу руху через несправність.

Внаслідок аварії загинув водій маршрутки, вісім пасажирів мікроавтобусу госпіталізовані. Зазначається, що всі пасажири мікроавтобусу є жителями Сумської області, вони їхали відпочивати до Одеси.

Наразі вирішується питання про відкриття справи за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. На відрізку дороги, де сталася аварія працюють правоохоронці, рух транспорту забезпечується в об’їзд місця ДТП.

Фото: ДТП на трасі Київ-Одеса (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області на трасі Київ-Одеса мікроавтобус зіштовхнувся з вантажівкою. За даними Держслужби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок аварії одна людина загинула та 7 поранено.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що у Київській області на трасі Бориспіль-Дніпро сталася аварія за участю п'яти автомобілів, в результаті ДТП загинули три людини.