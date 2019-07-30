У ДТП з автобусами у Гонконзі постраждали майже 80 осіб

У результаті аварії двох двоповерхових автобусів у Гонконзі постраждали щонайменше 77 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Зазначимо, що про стан пастрадавших невідомо, але більшість поранених були доставлені у місцеві лікарні.

"Щонайменше 77 осіб отримали поранення у вівторок, коли два двоповерхові автобуси зіткнулися на виїзді з тунелю Тай Лам в Гонконгу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Гонконзі сотні демонстрантів заблокували залізничне сполучення під час ранньої ранкової години пік, що викликало хаос у графіку руху приміських поїздів. Протест пов'язаний з законопроектом про екстрадицію, який дозволив би відправляти людей на материковий Китай для суду. Дрібні мітинги перетворилися у більш широку реакцію проти уряду міста.

Як повідомляло РБК-Україна, 27 липня 2019 у Гонконзі поновилися антиурядові протести, тисячі людей вийшли на мітинг, хоча раніше поліція заборонила проведення акції через на можливі зіткнення. Тисячі людей вийшли на вулиці, щоб висловити невдоволення прокитайской політикою адміністрації Гонконгу, є автономією Китаю. У ході протестів правоохоронці застосували сльозогінний газ проти демонстрантів.