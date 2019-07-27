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У Гонконзі почався протест всупереч заборони поліції

Новини » Суспільство    27.07.2019 - 18:26
У Гонконзі почався протест всупереч заборони поліції
Фото: протести в Гонконзі (twitter.com/Halooyeelo10)

Тисячі людей вийшли на вулиці, щоб висловити невдоволення прокитайской політикою адміністрації Гонконгу

У Гонконгу сьогодні, 27 липня, поновилися антиурядові протести, тисячі людей вийшли на мітинг. Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що тисячі людей вийшли на вулиці, щоб висловити невдоволення прокитайской політикою адміністрації Гонконгу, є автономією Китаю. У ході протестів правоохоронці застосували сльозогінний газ проти демонстрантів. Раніше поліція заборонила проведення акції, пославшись на можливі зіткнення.

Також присутні виступають проти нападів на протестувальників. У минулі вихідні на групу повертаються з демонстрації активістів напали невідомі в білих футболках, озброєні металевими прутами і бітами. В результаті 45 осіб були важко поранені. Протестувальники вважають, що напад було замовним, а поліція прийняла недостатньо заходів, щоб вчасно зупинити нападників.

Нагадаємо, 21 липня чергова демонстрація противників закону про екстрадицію в Гонконзі переросла в серйозні сутички з поліцією. Протестувальники спробували дійти до будівлі місцевого уряду, але їх зустріли сотні спецназівців. Поліцейські почали відтісняти натовп, розпилюючи сльозогінний газ і увімкнувши сирени. Місцева преса повідомляє, що також стріляли у демонстрантів гумовими кулями, а ті стали закидати поліцейських пляшками, цеглою, палицями і парасольками.

В Гонгонгу поліція застосувала сльозогінний газ на акції протесту У Гонконзі у зіткненнях після акції протесту постраждали десятки людей
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