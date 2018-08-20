ДТП з Димінським: поліція передала в суд обвинувачення щодо лжесвідків

Щодо Димінського та ще трьох свідків аварії відкрито кримінальні справи за фактом неправдивих свідчень

У рамках розслідування аварії у Львіській області, яка сталась торік у серпні, поліція передала до суду кримінальні провадження щодо учасників смертельної ДТП, які надали неправдиві покази. Про це у понеділок, 20 серпня, повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.

Йдеться про аварію, яку вчинив президент футбольного клубу "Карпати" Петро Димінський. Тоді, у серпні 2017 року, внаслідок аварії загинула 31-річна жінка-водій. Провину за це взяв на себе охоронець Димінського Андрій Борщ.

Як зазначив у ході брифінгу Князєв, в червні цього року з кримінального провадження за фактом ДТП було виділено окрему справу за фактом неправдивих показань свідків у поєднанні зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу України).

Слідство завершило розслідування стосовно трьох учасників цієї аварії. Їм оголосили підозри, направили провадження до суду. Також наразі завершується розслідування справи щодо четвертого учасника цієї автопригоди.

"Деякі учасники цієї дорожньо-транспортної пригоди приховали від слідства правду. Що стосується четвертої особи - розслідування закінчується, справу буде скеровано до суду – також за неправдиві покази", - зазначив керівник Нацполіції.

Ще один, п’ятий учасник ДТП, який за версією слідства є основним винуватцем аварії - тобто сам Диміський - , оголошений у розшук та наразі перебуває за межами України.

Нагадаємо, 16 грудня 2017 року Національна поліція передала на розгляд Інтерполу документи щодо Димінського - президента ФК "Карпати", підприємця. Днем раніше Нацполіція оголосила його в розшук.

Димінського підозрюють у скоєнні смертельної ДТП, яка сталась 18 серпня 2017 року у Львівській областіАварія сталась за участю автомобіля Mercedes S 65 AMG, який належить бізнесмену. В результаті аварії загинула 31-річна Наталія Триль, яка була за кермом іншої машини.

За даними слідства, за кермом був саме Димінський, проте спочатку провину на себе взяв його охоронець Андрій Борщ, якого згодом виправдали. Зазначимо, незабаром після інциденту Димінський вилетів з України, поліція проводила обшуки в офісах його фірм.