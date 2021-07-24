У ДТП з автобусом у Польщі загинув один українець

В результаті аварії з автобусом в Польщі загинув один громадянин України. Ще четверо українських заробітчан перебувають у лікарнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника-посланця посольства в Польщі Олега Куця в ефірі "Україна 24" .

"У медичних закладах перебувають четверо громадян України. Двох з виписали з лікарні. На жаль, є сумна новина про те, що один громадянин України в результаті ДТП загинув", - зазначив Куць.

За його словами, консули посольства України в Польщі виїхали до лікарень, де знаходяться українці, і знаходяться в постійному контакті з польськими правоохоронними органами.