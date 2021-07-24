ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У ДТП з автобусом у Польщі загинув один українець

Новость на русском →
Субота 24 липня 2021 17:36
У ДТП з автобусом у Польщі загинув один українець Фото: ДТП з українцями в Польщі (PAP)
Автор: РБК-Україна

В результаті аварії з автобусом в Польщі загинув один громадянин України. Ще четверо українських заробітчан перебувають у лікарнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника-посланця посольства в Польщі Олега Куця в ефірі "Україна 24".

"У медичних закладах перебувають четверо громадян України. Двох з виписали з лікарні. На жаль, є сумна новина про те, що один громадянин України в результаті ДТП загинув", - зазначив Куць.

За його словами, консули посольства України в Польщі виїхали до лікарень, де знаходяться українці, і знаходяться в постійному контакті з польськими правоохоронними органами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці на трасі поблизу міста Радомско зіткнулися легковий автомобіль Nissan Quashquai і мікроавтобус Volkswagen, в результаті постраждали семеро громадян України.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Польша украинцы
NEWS
На Олімпіаді в Токіо здобули перші медалі: хто ці спортсмени
На Олімпіаді в Токіо здобули перші медалі: хто ці спортсмени
DAILY
В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"
Мілан Лєліч, Владислав Красінський В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"