У Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями, 10 людей поранені
Десятеро людей отримали поранення в результаті ДТП в Польщі. Серед поранених-сім українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.pl.
Аварія сталася вранці на трасі поблизу міста Радомсько. Зіткнулися легковий автомобіль Nissan Quashquai з автобусом Volkswagen.
Автомобілі опинилися в канавах на протилежних сторонах дороги.
Автобусом їхали дев'ять осіб, у тому числі семеро громадян України. Всі вони були поранені і доставлені в лікарні.
За даними поліції, троє з постраждалих перебувають у важкому стані, який загрожує їх життю.
36-річний поляк, який керував автомобілем Nissan, також був госпіталізований. У його крові виявили алкоголь.
За попередніми даними, причиною зіткнення автомобілів стало те, що водій Nissan несподівано виїхавши на своїй машині на зустрічну смугу.