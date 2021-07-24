В ДТП с автобусом в Польше погиб один украинец

В результате аварии с автобусом в Польше погиб один гражданин Украины. Еще четверо украинских заробитчан находятся в больницах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника-посланника посольства в Польше Олега Куця в эфире "Украина 24" .

"В медицинских учреждениях находятся четверо граждан Украины. Двоих из выписали из больницы. К сожалению, есть грустная новость о том, что один гражданин Украины в результате ДТП погиб", - отметил Куць.

По его словам, консулы посольства Украины в Польше выехали в больницы, где находятся украинцы, и находятся в постоянном контакте с польскими правоохранительными органами.