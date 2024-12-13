В ДТЭК заявили о повреждении ТЭС во время массированного ракетного удара

"В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и восстановлению работы оборудования", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Как отметили компании, в этом году это уже двенадцатая массированная атака на украинскую энергетику и девятая массированная атака на энергетические предприятия компании.

Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.

Ракетный удар 13 декабря

Напомним, российская армия утром 13 декабря осуществила очередную массированную атаку по Украине. Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, целью массированного ракетного удара является энергетика.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по предварительным отчетам, было 93 ракеты. Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбито благодаря нашим F-16. Также россияне задействовали в этой атаке почти 200 беспилотников.

После ракетной атаки в Украине увеличили объем отключений света по графикам. Применены три очереди из шести, то есть половина украинцев сейчас без света.