ДТЕК ВДЕ направив новому керівництву "Гарпоку" застереження щодо відповідальності через блокування виплат
Компанія ДТЕК ВДЕ офіційно попередила нове керівництво ДП "Гарантований покупець", що подальше блокування виплат боргу по "зеленим" цільовим облігації призведе до кримінальної відповідальності посадових осіб підприємства в українській та британській юрисдикції.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на копію листа адвокатської компанії "Василь Кісіль і Партнери", яка представляє інтереси ДТЕК, до керівництва ДП "ГарПоку".
"Подальше безпідставне утримання ДП "Гарантований покупець" 3,04 млрд грн, отриманих від ПрАТ "НЕК "Укренерго" для погашення заборгованості перед компаніями ДТЕК ВДЕ, є очевидно неправомірним, може призвести до притягнення відповідних посадових осіб до кримінальної відповідальності за правом України та Англії, а також до подальшої втрати Україною інвестиційної привабливості", - йдеться в листі.
Юристи наголосили, що перерахування цих коштів на користь будь-яких інших суб’єктів господарювання, в тому числі, інших виробників ВДЕ, що не входять до складу ДТЕК ВДЕ, або на будь-які інші цілі, буде грубим порушенням чинного законодавства України і умов залучення "цільових" єврооблігацій.
"Закликаємо вас дотримуватися закону та припинити триваючі порушення прав компаній ДТЕК ВДЕ, а не сприяти їх вчиненню іншими особами та ставати їх співучасником. Враховуючи вищенаведене, просимо Вас невідкладно вчинити дії, необхідні для усунення порушень і погашення ДП "Гарантований покупець" заборгованості перед компаніями групи ДТЕК ВДЕ", - йдеться в листі юридичної компанії.
Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.
15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ". Борг складає 3,04 млрд грн.
ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.