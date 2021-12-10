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ДТЭК ВИЭ направил новому руководству "Гарпока" предостережение об ответственности из-за блокирования выплат

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Киев, Пятница 10 декабря 2021 12:06
ДТЭК ВИЭ направил новому руководству "Гарпока" предостережение об ответственности из-за блокирования выплат Фото: "ДТЭК ВИЭ" (renewables.dtek.com)
Автор: Наталия Гурковская

Компания ДТЭК ВИЭ официально предупредила новое руководство ГП "Гарантированный покупатель", что дальнейшее блокирование выплат долга по "зеленым" целевым облигациям приведет к уголовной ответственности должностных лиц предприятия в украинской и британской юрисдикции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на копию письма адвокатской компании "Василий Кисиль и Партнеры", представляющей интересы ДТЭК, к руководству ГП "ГарПока".

"Дальнейшее безосновательное удержание ГП "Гарантированный покупатель" 3,04 млрд грн, полученных от ЧАО "НЕК "Укрэнерго" для погашения задолженности перед компаниями ДТЭК ВИЭ, очевидно неправомерно, может привести к привлечению соответствующих должностных лиц к уголовной ответственности по праву Украины и Англии, а также к дальнейшей потере Украиной инвестиционной привлекательности", - говорится в письме.

Юристы подчеркнули, что перечисление этих средств в пользу любых других субъектов хозяйствования, в том числе, других производителей ВИЭ, не входящих в состав ДТЭК ВИЭ, или на какие-либо другие цели, будет грубым нарушением действующего законодательства Украины и условий привлечение "целевых" еврооблигаций.

"Призываем вас соблюдать закон и прекратить продолжающиеся нарушения прав компаний ДТЭК ВИЭ, а не способствовать их совершению другими лицами и становиться их соучастником. Учитывая вышеизложенное, просим Вас безотлагательно совершить действия, необходимые для устранения нарушений и погашения ГП "Гарантированный покупатель" задолженности перед компаниями группы ДТЭК ВДЕ", - говорится в письме юридической компании.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд грн.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

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