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"ДТЕК ВДЕ" добиватиметься кримінальної відповідальності для причетних до махінацій із "зеленими" єврооблігаціями

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Київ, Понеділок 29 листопада 2021 14:06
"ДТЕК ВДЕ" добиватиметься кримінальної відповідальності для причетних до махінацій із "зеленими" єврооблігаціями Фото: "ДТЕК ВДЕ" (reform.energy)
Автор: Наталія Гурковська

Компанія "ДТЕК ВДЕ" домагатиметься притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, які вчинили незаконні дії із засобами цільових єврооблігацій як на території України, так і в юрисдикції іноземних держав, насамперед Великобританії, де емітовані цільові єврооблігації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

"Будь-які спроби посадових осіб державної компанії "Гарантований покупець" використовувати кошти, що підлягають виплаті підприємствам "ДТЕК ВІЕ", у розмірі 3,04 млрд грн не за цільовим призначенням будуть розцінюватися як дії, що мають ознаки зловживання службовим становищем, перешкоджання законній господарській діяльності та їх умисної дискримінації", - йдеться у заяві.

"ДТЕК ВДЕ" офіційно повідомив посадових осіб держпідприємства "Гарантований покупець" про юридичні наслідки їх незаконних дій.

"ДТЕК ВДЕ" закликає керівництво ДП "Гарантований покупець" утриматися від незаконних дій щодо залишку коштів, отриманих від розміщення цільових "зелених" єврооблігацій", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ". Борг складає 3,04 млрд грн.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

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