"ДТЭК ВИЭ" будет добиваться уголовной ответственности для причастных к махинациям с "зелеными" еврооблигациями
Компания "ДТЭК ВИЭ" будет добиваться привлечения к уголовной ответственности всех лиц, совершивших незаконные действия со средствами целевых еврооблигаций, как на территории Украины, так и в юрисдикции иностранных государств, в первую очередь Великобритании, где эмитированные целевые еврооблигации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.
"Любые попытки должностных лиц государственной компании "Гарантированный покупатель" использовать подлежащие выплате предприятиям "ДТЭК ВИЭ" средства в размере 3,04 млрд грн. не по целевому назначению будут расцениваться как действия, имеющие признаки злоупотребления служебным положением, препятствования законной хозяйственной деятельности предприятий ДТЭК ВИЭ и их умышленной дискриминации", - говорится в заявлении.
"ДТЭК ВИЭ" официально уведомил должностных лиц госпредприятия "Гарантированный покупатель" о юридических последствиях их незаконных действий.
"ДТЭК ВИЭ" призывает руководство ГП "Гарантированный покупатель" воздержаться от заведомо незаконных действий в отношении остатка средств, полученных от размещения целевых "зеленых" еврооблигаций", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.
15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд грн.
ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.