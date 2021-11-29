"ДТЭК ВИЭ" будет добиваться уголовной ответственности для причастных к махинациям с "зелеными" еврооблигациями

Компания "ДТЭК ВИЭ" будет добиваться привлечения к уголовной ответственности всех лиц, совершивших незаконные действия со средствами целевых еврооблигаций, как на территории Украины, так и в юрисдикции иностранных государств, в первую очередь Великобритании, где эмитированные целевые еврооблигации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

"Любые попытки должностных лиц государственной компании "Гарантированный покупатель" использовать подлежащие выплате предприятиям "ДТЭК ВИЭ" средства в размере 3,04 млрд грн. не по целевому назначению будут расцениваться как действия, имеющие признаки злоупотребления служебным положением, препятствования законной хозяйственной деятельности предприятий ДТЭК ВИЭ и их умышленной дискриминации", - говорится в заявлении.

"ДТЭК ВИЭ" официально уведомил должностных лиц госпредприятия "Гарантированный покупатель" о юридических последствиях их незаконных действий.

"ДТЭК ВИЭ" призывает руководство ГП "Гарантированный покупатель" воздержаться от заведомо незаконных действий в отношении остатка средств, полученных от размещения целевых "зеленых" еврооблигаций", - говорится в сообщении.