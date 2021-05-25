Сонячні й вітрові електростанції ДТЕК Ахметова вдвічі збільшили виплати в бюджет
На початку 2021 року, всупереч кризи неплатежів, сонячні й вітроелектростанції "ДТЕК ВДЕ" Ріната Ахметова збільшили виплати в державний і місцеві бюджети в понад 2 рази.
Про це заявили в прес-службі компанії.
"Компанія ДТЕК ВДЕ є одним з найбільших платників податків на ринку "зеленої" генерації України. Загальний обсяг сплачених податків ДТЕК ВДЕ до бюджетів усіх рівнів у 2020 році становить - 1,029 млрд грн. На початку 2021 року гривня зміцнилася, тому підприємства ДТЕК ВДЕ тільки за січень-квітень вже виплатили податків на загальну суму 1,13 млрд грн, з них податок на прибуток - 221 млн грн", - повідомили в компанії.
В компанії наголосили, що підприємства "ДТЕК ВДЕ", що генерують "зелену" енергію, демонстрували прибуток в перших трьох кварталах 2020 р.
Загальна сума виплат за податком на прибуток за перші 3 квартали 2020 року склала 263 млн грн.
Однак, у четвертому кварталі 2020 р. гривня значно девальвувала, що негативно відобразилося на прибутковості підприємств, які мають кредитні зобов'язання у валюті.
Загалом, основні проблеми українських компаній, які беруть кредити в іноземних валютах, пов'язані з турбулентністю курсу вітчизняної валюти. Так, девальвація гривні у другому півріччі 2020 склала 16%, що відобразилося на прибутковості й "ДТЕК ВДЕ".
"Зміцнення вітчизняної валюти, регулярність і повнота виплат ДП "Гарантований покупець", - запорука фінансової стабільності усіх кампаній ринку ВДЕ", - підсумували в компанії.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ДТЕК запустила першу в Україні промислову літій-іонну систему накопичення енергії, що стане новою точкою зростання української енергетики.