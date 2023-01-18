ua ru
Ср, 18 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Никополе хотят выключать свет по звонку соседей

Новина українською →
Никополь, Среда 18 января 2023 22:12
В Никополе хотят выключать свет по звонку соседей Фото: ДТЭК в Никополе может создать бригады, которые будут выключать дома, в которых есть свет (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 18 января, в ДТЭК сообщили о возможности создания в Никополе бригады, которая будет выключать свет в домах по звонку неравнодушных граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Никопольской районной государственной администрации Евгения Евтушенко в Telegram.

Евтушенко сообщил, что во время разговора с представителями ДТЭК ему стало известно о намерении компании создать аварийные бригады, которые во время отключения электроэнергии на жалобы граждан будут выключать свет в домах, в которых он есть.

Также в ДТЭК сообщили, что в настоящее время устойчивый график отключений соблюдаться не удается, поэтому он постоянно корректируется в зависимости от ситуации в энергосистеме.

"Есть варианты, когда могут выключить раньше чем через 4 часа. Но, обещают не допускать отсутствия света более четырех часов подряд", - заявил Евтушенко.

Напомним, в настоящее время в четырех областях Украины продолжаются аварийные отключения света.

Также мы писали, что вчера в ДТЭК сообщили, что в Днепропетровской области сохраняется очень высокий дефицит электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Никополь Днепропетровская область Электроэнергия
NEWS
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
DAILY
"Тут все горело": Как жилой двор в Броварах пережил аварию вертолета с руководством МВД
Юлия Акимовакорреспондент "Тут все горело": Как жилой двор в Броварах пережил аварию вертолета с руководством МВД