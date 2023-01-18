В Никополе хотят выключать свет по звонку соседей

Сегодня, 18 января, в ДТЭК сообщили о возможности создания в Никополе бригады, которая будет выключать свет в домах по звонку неравнодушных граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Никопольской районной государственной администрации Евгения Евтушенко в Telegram.

Евтушенко сообщил, что во время разговора с представителями ДТЭК ему стало известно о намерении компании создать аварийные бригады, которые во время отключения электроэнергии на жалобы граждан будут выключать свет в домах, в которых он есть.

Также в ДТЭК сообщили, что в настоящее время устойчивый график отключений соблюдаться не удается, поэтому он постоянно корректируется в зависимости от ситуации в энергосистеме.

"Есть варианты, когда могут выключить раньше чем через 4 часа. Но, обещают не допускать отсутствия света более четырех часов подряд", - заявил Евтушенко.