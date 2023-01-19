ДТЭК не отключает свет по звонку соседей, - заявление компании

Компания ДТЭК не отключает электроэнергию ни в одной области Украины по жалобам соседей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

"Компания не производит никаких отключений "по жалобам" в любом из регионов, где работают ДТЭК Сети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство отключений происходит дистанционно, и их небольшая часть требует физического выезда персонала.

При этом, по возможности, бригады также выезжают на линии, которые питают критическую инфраструктуру, чтобы в ручном режиме отключить дома, которые питаются от той же сети.

Кроме того, ДТЭК балансодержателей (ЖСК и ОСМД) домов, которые подключены к критической инфраструктуре, просят отключать их собственноручно для обеспечения социальной справедливости и равных условий для людей. Это также позволит снизить количество и продолжительность отключений для украинцев.

Напомним, ранее глава Никопольской районной государственной администрации Евгений Евтушенко написал, что в ДТЭК сообщили о возможности создания в городе бригады, которая будет выключать свет в домах по звонку неравнодушных граждан.

Между тем, из-за теплой погоды украинцы могут потреблять меньше электроэнергии. Но дефицит в энергосистеме все еще существенный.

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