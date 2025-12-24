ДТЭК ищет оборудование для восстановления ТЭС по всей Европе, - Тимченко

"Наши команды по всей Европе ищут оборудование для скорейшего восстановления украинских электростанций", - сказал он.

Тимченко отметил, что сейчас самое важное это системы противовоздушной обороны, поиск использованного оборудования для восстановления энергообъектов, а также финансирование для приобретения оборудования.

Также он поблагодарил международных партнеров за постоянную поддержку и отметил, что идет постоянный диалог с Европейской Комиссией.