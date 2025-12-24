RU

ДТЭК ищет оборудование для восстановления ТЭС по всей Европе, - Тимченко

Фото: генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко (facebook.com.DTEKcompany)
Автор: Александр Мороз

Компания ДТЭК ищет оборудование для восстановления тепловых электростанций по всей Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в интервью Bloomberg.

"Наши команды по всей Европе ищут оборудование для скорейшего восстановления украинских электростанций", - сказал он.

Тимченко отметил, что сейчас самое важное это системы противовоздушной обороны, поиск использованного оборудования для восстановления энергообъектов, а также финансирование для приобретения оборудования.

Также он поблагодарил международных партнеров за постоянную поддержку и отметил, что идет постоянный диалог с Европейской Комиссией.

 

Ранее Тимченко сообщал, что сейчас приоритетной задачей для компании является поиск и быстрая доставка в Украину энергетического оборудования из разных стран Европы для замены поврежденного в результате обстрелов.

Также Тимченко призывал союзников Украины предоставлять стране больше оборудования для восстановления энергосистемы после российских обстрелов.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова работает над созданием возможностей для иностранных компаний инвестировать в Украину.

