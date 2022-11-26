В ДТЭК рассказали детали возврата электроэнергии в Херсон

26 ноября, благодаря совместной работе энергетиков и при активном участии ДТЭК, отремонтирована линия 150 кВ, питающая значительную часть жителей Херсона и объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram .

По состоянию на 11:00 на ключевую подстанцию, а также местную теплосеть и другие важные объекты критической инфраструктуры на юге Херсонщины уже подано напряжение.

Как сообщили в компании ДТЭК, на юге Херсона восстанавливать разрушенные электросети помогала бригада ДТЭК Одесские электросети.

10 энергетиков за 7 дней отремонтировали 8 км электролинии 150 кВ и сегодня, 26 ноября, закончили восстановительные работы. Это позволило заживить подстанцию, поставляющую электроэнергию на значительную часть Херсона, теплосеть и другие важные объекты критической инфраструктуры в этой части области.

"Сегодня наша бригада закончила восстановление линии 150 кВ и у нас есть уверенность, что электроснабжение жителей Херсона будет восстановлено в ближайшие дни", - сообщил генеральный директор ДТЭК Сети Александр Фоменко.

Также бригады ДТЭК работают на севере Херсонской области по восстановлению электроснабжения Берислава и других населенных пунктов региона.

В этой части области 40 энергетиков из ДТЭК Днепровские электросети за 9 дней уже восстановили более 30 км электролиний. Энергетики работают вместе с саперами, ведь в деоккупированной области очень много замен.

Напомним, в первый день деоккупации Херсона, ДТЭК предложил местным властям и местному облэнерго помощь.