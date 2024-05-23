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"ДТЭК" о лимитах электроэнергии для Киева: обеспечить могут только 75% потребностей

Иллюстративное фото: в Киеве лимитов потребления электроэнергии хватит на 75% (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Киеве завтра, 23 мая, лимитов потребления электроэнергии хватит на то, чтобы обеспечить светом 75% потребностей столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Как напомнили в компании, стабилизационные отключения завтра будут действовать целый день – с 00:00 до 24:00.

Что касается Киева, то в городе будут установлены лимиты потребления электроэнергии.

"Выделенных Укрэнерго лимитов хватит на то, чтобы обеспечить светом в среднем 75% потребностей столицы", - сказано в сообщении.

В ДТЭК также отметили, что в случае изменений потребителей будут сообщать отдельно.

Отключение света в регионах

Напомним, в четверг, 23 мая, в Украине графики отключения света будут действовать в течение суток. Это будет относиться как к населению, так и к промышленным потребителям.

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