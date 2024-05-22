"Укрэнерго" объявило об отключении света 23 мая в течение суток

В четверг, 23 мая, в Украине в течение суток будут действовать графики отключения света. Это будет касаться как населения, так и промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"Графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 24:00", - пишет компания.

В "Укрэнерго" объяснили, что причиной продления срока действия ограничений является прогнозируемая плотная облачность в большинстве регионов Украины, из-за которой солнечные электростанции будут вынуждены снизить производство электроэнергии. Соответственно, в энергосистеме увеличится объем дефицита.

"Отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объемов потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго", - добавили в "Укрэнерго".