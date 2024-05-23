UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"ДТЕК" про ліміти електроенергії для Києва: забезпечити можуть лише 75% потреб

Ілюстративне фото: у Києві лімітів споживання електроенергії вистачить вистачть на 75% (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Києві завтра, 23 травня, лімітів споживання електроенергії вистачить на те, щоб забезпечити світлом 75% від потреб столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Як нагадали у компанії, стабілізаційні відключення завтра будуть діяти цілий день - з 00:00 до 24:00.

Що стосується Києва, то у місті будуть встановлені ліміти споживання електроенергії.

"Виділених Укренерго лімітів вистачить на те, щоб забезпечити світлом в середньому 75% від потреб столиці", - сказано у повідомленні.

У ДТЕК також зауважили, що в разі змін, споживачів будуть повідомляти окремо.

Відключення світла в регіонах

Нагадаємо, у четвер, 23 травня, в Україні графіки відключення світла будуть діяти протягом доби. Це буде стосуватись як населення, так і промислових споживачів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕККиївІнфраструктураБлекаут