Освобождение Херсона изменило ход войны и отношение к России в мире, - Арестович

Освобождение военными ВСУ правобережной части Херсонской области стало очередной катастрофой для военной кампании России, которая дискредитировала руководителя Кремля Владимира Путина в глазах общества страні-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Освобождение Херсона и всего правобережья Днепра изменило ход войны, Россию и отношение к России в мире. Один раз может повезти, но два раза - это уже система. Российская армия отходит в пятый раз", - отмечает он.

По мнению Арестовича, Силы Обороны Украины навсегда сломали российскую ролевую модель "десантника у фонтана", который представлял собою "главный системообразующий принцип в РФ".

"Когда этого "десантника" забивают ногами под лавочку - рассказывать о величии как-то неуместно. Это понимают все", - высказал мнение советник ОПУ.

Он также указал на три составляющих идеологии российского диктатора, построенной на таких этажах:

армия

безальтернативный Путин

сакральная Россия

"Верхних двух этажей уже нет. Армия дискредитирована после харьковской операции, Путин после херсонской. Последняя скрепа сакральной России сломается после того, как разные группы российских элит начнут видеть будущее РФ по-разному", - считает Арестович.

Также он озвучил мнение, что поводом может стать будущее освобождение ВСУ Луганска, Донецка или Крыма, но "путинский режим может рухнуть гораздо быстрее".