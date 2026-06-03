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ДТЭК представил первый в Украине инструмент по подбору вакансий для ветеранов с инвалидностью

16:45 03.06.2026 Ср
3 мин
Этот инструмент помогает подбирать вакансии для людей с инвалидностью на основе медицинского заключения, знаний, навыков, профессионального опыта
aimg Юлия Бойко
ДТЭК представил первый в Украине инструмент по подбору вакансий для ветеранов с инвалидностью ДТЭК презентовал первый в Украине инструмент по подбору вакансий для людей с инвалидностью (фото: dtek.com)
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ДТЭК представил первый и уникальный для Украины инструмент подбора вакансий для людей с инвалидностью, в частности, ветеранов под названием "МОЖУ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

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В частности, HR-специалист на производстве вводит в систему данные из медицинской выписки кандидата, выбирает регион или конкретное предприятие, которое его интересует. После этого, система автоматически сопоставляет введенные данные и подбирает конкретные вакансии.

По мнению заместителя министра по делам ветеранов Украины Юлии Кирилловой, сегодня ветераны и ветеранки ведут чрезвычайно активный образ жизни, поэтому необходимо максимально создавать для них возможности.

"Трудоустройство является одним из ключевых элементов достойного возвращения ветеранов и ветеранок к гражданской жизни. Именно поэтому государство системно работает над развитием возможностей для профессиональной адаптации, обучения, переквалификации и занятости ветеранов после завершения службы. В то же время успех этой работы невозможен без активного участия работодателей", - сказала она.

ДТЭК презентовал первый в Украине инструмент по подбору вакансий для людей с инвалидностью (фото: dtek.com)

Юлия Кириллова выразила благодарность бизнесу, который внедряет Принципы бизнеса, дружественного к ветеранам и ветеранкам, и создает новые подходы к трудоустройству людей, получивших ранения или инвалидность в результате войны.

"Инструмент "МОЖУ" демонстрирует, как современные решения могут помогать оценивать профессиональный потенциал человека, его навыки и опыт, открывая больше возможностей для возвращения к активной профессиональной жизни", - добавила она.

В ДТЭК отметили, что такой подход может быть полезным и для других работодателей Украины. Поэтому во время презентации компания поделилась своим опытом с представителями государства, общественного сектора, центров занятости и крупного бизнеса, чтобы способствовать распространению таких практик на национальном уровне.

Как отметила HRD и директор Академии ДТЭК Елена Семич, этот инструмент разработали прежде всего для наших ветеранов и ветеранок, которые после службы возвращаются с инвалидностью, приобретенной в результате войны. Его ключевая функция - переводить сложные медицинские классификаторы болезней на понятный для производственных предприятий язык, сочетать это с условиями труда и одновременно учитывать опыт человека и его потенциал.

"Как ответственный работодатель и надежный партнер государства, мы делимся этим опытом, чтобы сделать процесс трудоустройства людей с инвалидностью эффективным по всей Украине", - заявила она.

Как сообщалось ранее, ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.

Также напомним, что компания ДТЭК реализовала 20 аудитов доступности на предприятиях, чтобы создать условия труда для ветеранов с инвалидностью.

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